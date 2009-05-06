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Spor

UEFA heyeti Saraçoğlu'na geliyor

06 Mayıs 2009 17:47

UEFA yetkilileri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 2009 UEFA Kupası final maçının son provasını, 9 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe-Denizlispor maçında yapacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çalışmaların sürdüğü, Fenerbahçe'nin Denizlispor ile 9 Mayıs Cumartesi günü yapacağı lig maçının, UEFA yetkilileri için 3. ve son test maçı niteliği taşıdığı belirtildi.

Final maçı öncesi muhabir ve foto muhabirlerinin rahat çalışabilmeleri için hazırlanan 2 adet basın çadırının, Fenerbahçe-Denizlispor maçında kullanılacağı bildirildi. Foto muhabirleri için olan çadırın Migros tribünün arkasında 250 metrekarelik alana kurulduğu, Fenerium üst ve 1907 tribününün de bulunduğu terasta da 600 metrekarelik alana basın toplantı odası çadırı hazırlandığı kaydedildi.

Bu arada, UEFA Kupası final maçı için 1907 tribününe yeni inşa edilen TV stüdyosunun da, Denizlispor maçında Lig TV'nin kullanımında olacağı belirtilirken, final günü VIP misafirler için tasarlanan 300 metrekarelik çadırın da kurulduğu ifade edildi.

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