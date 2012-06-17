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Spor

UEFA hangi takımlara onay yazısı gönderdi?

Galatasaray ve Trabzonspor Avrupa kupalarına katılabilecek

17 Haziran 2012 00:47

UEFA; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne, Trabzonspor'un da Avrupa Ligi'ne katılmasıyla ilgili onay yazısını Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi. F.Bahçe ve diğer ekiplerle ilgili yazı ise henüz gelmedi.

UEFA'nın Fenerbahçe hakkındaki kararı önümüzdeki hafta içinde vereceği öğrenildi. Bilindiği gibi UEFA; Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor'a Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası vermişti. Bu kulüplerin itiraz başvurusunun UEFA Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmesine devam edildiği için ön onay yazısının henüz gelmediği öğrenildi. Gaziantepspor zaten kupada yok. Beşiktaş da mali nedenlerden men edilmişti. Bursaspor ile ilgili UEFA Avrupa Ligi'ne onay yazısının, inceleme yapıldıktan sonra gelebileceği belirtildi. 

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