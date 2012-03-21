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Spor

Birinciyi belirlemek UEFA'nın işi değil, TFF hızlı karar almalı

Gianni Infantino, "58. maddenin durumu ne olursa olsun, önemli olan doğru kararların alınması" dedi

21 Mart 2012 16:02

 

T24 - UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino basın toplantısı düzenledi. Infantino şikeye sıfır tölerans vurgusu yaparken, TFF'yi şike süreciyle ilgili kararları hızlı bir şekilde almaya davet etti.

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul Conrad Oteli'nde tamamlandı. Toplantının ardından UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino basın toplantısı düzenledi. Infantino şikeye sıfır tölerans vurgusu yaparken, TFF'yi şike süreciyle ilgili kararları hızlı bir şekilde almaya davet etti.
 
"58. maddenin durumu ne olursa olsun, önemli olan doğru kararların alınması" diyen Infantino, "Anladığım kadarıyla Türkiye'de oldukça delil ortaya çıkmış. UEFA'nın politikası şikeye karşı sıfır toleranstır. Türkiye'de yerel mahkemeler ve yargı gerekeni yapacaktır" dedi.
 
 

'TFF F.Bahçe'yi ihraç etti, biz Trabzonspor'u çağırdı

 
 
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor'un nasıl alındığı sorusunu da cevaplayan Infantino, "Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından vazgeçti, biz de sıralamaya bakarak ikinciyi çağırdık" diye konuştu.
 
"UEFA'ya göre Türkiye Ligi'nin şampiyonu kimdir?" sorusu üzerine ise Infantino, "Türkiye liginin birincisini belirlemek UEFA'nın işi değil" yanıtını verdi.
 
 

'TFF Kararlar hızlı bir şekilde almalı'

 
 
UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, 3 Temmuz'da başlayan süreçte TFF'nin henüz bir karar almamasına da atıfta bulundu ve "Disiplin kararlarının Türk Futbol Federasyonu tarafından alınması lazım ve hızlı bir şekilde alınması lazım" diye konuştu.
 
Infantino sözlerini "Biz kimseyi hapse atmayız, bunu da düşünmeyiz. Bu ancak yerel mahkemelerin vereceği kararlar. Biz sadece men cezası veririz" diye sürdürdü.
 
 

'Görevden aldığımız federasyon başkanları oldu'

 
 
"Eğer TFF bir karar almazsa Türk takımlarının Avrupa kupalarına alınmaması gibi durum söz konusu olabilir mi?" şeklindeki bir soruya ise Infantino şu yanıtı verdi: "Bu durumda UEFA Disiplin komitesi ne karar alır bilemem. Ama UEFA tarafından görevden alınan federasyon başkanları oldu. Ancak şu anda gündemde böyle birşey yok."
 
 
 

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