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Spor

UEFA, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF yetkilileri Ankara 19 Mayıs Stadı'nı inceledi

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Ankara'ya 55 bin kişilik stat için resmen çalışmalara başladı

03 Kasım 2017 19:12

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Ankara\'ya 55 bin kişilik stat için resmen çalışmalara başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği adaylığı için şehirleri daha önce açıklamıştı. EURO 2024 ev sahipliği için İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli ve Ankara şehirleri aday gösterilmişti.
Ancak Ankara 19 Mayıs Stadı\'nın ne zaman yıkılacağı ve yenileneceği ile ilgili belirsizlik resmen bugün ortadan kalktı. Aday şehirler arasında bulunan Ankara için çalışmalar bugün tamamen resmileşti. UEFA, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF yetkililerinin bugün yeni stadyumun yapılacağı mevcut 19 Mayıs Stadı\'nda incelemelerde bulundukları öğrenildi. Stat incelemelerini tamamlayan yetkililer, Spor Bakanlığı ile yapmış oldukları görüşmelerin ardından ayrıldıkları belirtildi. 
Projedeki teknik konuları ve ihale sürecini görüşen Spor Bakanlığı yetkilileri 55 bin kişilik stat için resmen düğmeye bastı. Ankara\'da yapılacak olan ve milli takım için tasarlanacak stat ile ilgili UEFA yetkilileri bakanlıktan bilgi aldı. 2018 yılında başlayacak olan ve 19 Mayıs Stadı\'nın mevcut yerinde yapılacak olan yeni stat 2020 yılında tamamlanacak. Bakanlık bütçesine konulduğu ve parasının hazır olduğu öğrenilen tesislerin tamamı 7-24 yaşayan spor merkezi halinde olacak. Mevcut tesisler içinde olan tüm binalar yenilenecek ve tekrar hizmete açılacak.
Yeni stat tamamen milli takım için tasarlanacak ve modernize olacak.

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