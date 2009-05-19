UEFA finali öncesi skandal



Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz tarafından UEFA Kupası finali için 'akreditasyon merkezi' olarak belirlenen vakıf binasının kapısına kilit vurdu. Birçok yabancı gazeteci, kartlarını alamadıkları için basın toplantılarına giremedi.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında oynanacak UEFA Kupası final maçı öncesi, basın mensupları kötü bir sürprizle karşılaştı.



Final maçının organizasyonu yapılırken 'akreditasyon merkezi' olarak belirlenen Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı binası, vakıf başkanı Aziz Yılmaz'ın talimatıyla kapatıldı.



Sabah saatlerinde binaya giden ve akreditasyon kartlarını sorunsuz şekilde alan basın mensuplarının aksine, öğleden sonra işlem yaptırmak isteyen gazeteciler kapıda kaldı.



Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz'ın, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın hemen yanında bulunan ve stat kompleksine dahil olan bina için TFF'den kira bedeli istediği öğrenildi.



Bu tatsız olayın yaşanmasının ardından Futbol Federasyonu yöneticisi Levent Kızıl'ın devreye girerek sorunu çözdüğü ve yabancı gazetecilerin akreditasyon kartlarını almaya başladıkları belirtildi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a muhalif oluşuyla bilinen Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı, geçtiğimiz günlerde polis tarafından yapılan 'kumar baskını'yla gündeme gelmişti.



