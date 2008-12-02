UEFA finali için ilk adım



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak 2009 UEFA Kupası final maçının logo ve bilet tasarımı kamuoyuna tanıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, Türkiye'nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının gurur verici olduğunu söyledi.





20 Mayıs 2009 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak UEFA Kupası finalinin logo ve bilet tasarımı tanıtıldı.



Finale İlk Adım törenine, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, UEFA Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra UEFA Kupası'nı kaldıran Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Bülent Korkmaz ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos da katıldı.



Süreyya Operası'nda yapılan törende, finalin bilet fiyatları ve satış prosedürü de anlatıldı.



Fenerbahçeli futbolcu Roberto Carlos, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. UEFA Kupası finalinin İstanbul'da yapılacak olmasının Türkiye için bir gurur olduğunu ifade eden Carlos, "Böyle bir organizasyonu Türkiye'de yapmak çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle bizim de Fenerbahçe olarak bu finale olabilme ihtimalimiz, heyecanımıza heyecan katıyor" diye konuştu.



Roberto Carlos, "Şükrü Saracoğlu Stadı, Roberto Carlos için neler ifade ediyor?" sorusuna ise, "Bu statta oynamak muhteşem bir duydu. Hem futbolcu hem de taraftarlar açısından çok güzel. Harika bir stadımız var ve taraftarımızla birleşince çok özel dugular yaşıyoruz" yanıtını verdi.



Roberto Carlos, "Real Madrid ile Fenerbahçe arasında bir karşılaştırma yapabilir misiniz? şeklindeki bir soru üzerine de, "Real Madrid camia olarak, takım olarak tecrübeli ve belli bir noktaya erişmiş durumda. Fenerbahçe de şu anda o aşamalardan geçip, Real Madrid'in geldiği noktaya gelmeye çalışan bir kulüp. Adımları büyük atmaya gerek yok. Fenerbahçe yavaş yavaş gelişmekte olan bir takım olduğu için, ismini duyuracaktır diye düşünüyorum. UEFA Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak kolay işler değil. Fenerbahçe'nin yapması gereken bu yolda devam etmektir. Çünkü tecrübe kazandıkça, kadrosuna kaliteli oyuncuları kattıkça, Fenerbahçe ya da Türkiye'nin diğer büyük kulüpleri bir gün Şampiyonlar Ligi'ni mutlaka kazanacaktır" diye konuştu.



2-3 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istediğini de belirten Roberto Carlos, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yakaladıkları başarının üzerine çıkabilmek için üzerine düşeni fazlasıyla yapamaya çalışacağını söyledi.

