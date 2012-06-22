UEFA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA, Fenerbahçe'yle ilgili merakla beklenen kararını açıkladı.



UEFA aylardır merakla beklenen kararını açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine dair yazıyı TFF'ye gönderdi.

Şike soruşturması nedeniyle Fenerbahçe geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nden men edilmiş yerine Trabzonspor alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa’ya gidecek takımlar arasında sarı-lacivertlileri açıklamasına rağmen UEFA’dan davet mektubu gelmemişti.

UEFA, Galatasaray'la Trabzonspor'un önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamasına onay vermişti.



Demirkol: Mevzu kapanmıştır



Gazeteci Mehmet Demirkol kararla ilgili olarak "Benim açımdan beklenmedik karar. Böylece tartışma konusu kapandı. Bir sene boyunca 'Türkiye ceza alacak' deniyordu. Mevzu kapanmıştır, kimsenin söyleyecek bir şeyi kalmamalı" dedi.



Bayındır: Erzik çaktırmadan çalışıyormuş



Spor yazarı Tayfun Bayındır da kararı şu sözlerle değerlendirdi: "Fenerbahçe'nini dosyasıyla ilgili kulüpten istenen savunma söz konusu değil. Bence bu sürecin bittiği anlamına geliyor. UEFA'nın bütün ülkelerin iç işlerine karışmadığı çok daha net ortaya çıktı. Bu Türkiye'nin içinde yaşanmış bir olay. UEFA, Türkiye'nin kendi disiplin kurullarına saygı duyar. FB'nin eski ya da yeni yöneticilerinin hukuki çalışmalarının katkısı var. Şenes Erzik demek ki pek çaktırmadan lobi çalışması yaparak Fenerbahçe ve Türkiye'nin haklarını iyi savunmuş."