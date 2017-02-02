UEFA, Euro 2016'ya oyuncu gönderen kulüplere yaptığı ödemeleri açıkladı

UEFA, Euro 2016'ya oyuncu gönderen futbol kulüplerine yapılan ödemeleri açıkladı. Türkiye'de en yüksek ödemeyi 1.5 milyon Euro ile Fenerbahçe'ye yapan UEFA, Beşiktaş'a 1.2 milyon Euro, Galatasaray'a ise 1 milyon Euro ödedi. Üç büyükleri 800 bin Euro ile Bursaspor takip etti.
EURO 2016 elemeleri ve EURO2016 organizasyonu olmak üzere toplam 329 maç oynandı ve 54 katılımcı, UEFA'nın kulüpler programından yararlandı. UEFA, 2020 için bütçenin 200 milyon Euroya yükseltildiğini açıkladı.
Türkiye'deki kulüplere yapılan ödemeler şöyle:
Balıkesirspor / 3 bin 600 Euro
Karabükspor / 4 bin Euro
Kayseri Erciyesspor / 4 bin Euro
Elazığspor / 7 bin Euro
Boluspor / 12 bin Euro
Adanaspor / 12 bin Euro
Eskişehirspor / 13 bin Euro
Adana Demirspor / 13 bin Euro
Akhisar Belediyespor / 16 bin Euro
Çaykur Rizespor / 17 bin Euro
Sivasspor / 20 bin Euro
Gaziantep BB / 24 bin Euro
Antalyaspor / 26 bin Euro
Mersin İdmanyurdu / 34 bin Euro
Göztepe / 40 bin Euro
Gaziantepspor / 41 bin Euro
Kayserispor / 48 bin Euro
Karşıyaka / 50 bin Euro
Konyaspor / 88 bin Euro
Osmanlıspor / 155 bin Euro
Trabzonspor / 334 bin Euro
Gençlerbirliği / 353 bin Euro
Başakşehir / 414 bin Euro
Kasımpaşa / 447 bin Euro
Bursaspor / 800 bin Euro
Galatasaray / 1 milyon Euro
Beşiktaş / 1.2 milyon Euro
Fenerbahçe / 1.5 milyon Euro