UEFA, Euro 2016'ya oyuncu gönderen kulüplere yaptığı ödemeleri açıkladı

UEFA, Euro 2016'ya oyuncu gönderen futbol kulüplerine yapılan ödemeleri açıkladı. Türkiye'de en yüksek ödemeyi 1.5 milyon Euro ile Fenerbahçe'ye yapan UEFA, Beşiktaş'a 1.2 milyon Euro, Galatasaray'a ise 1 milyon Euro ödedi. Üç büyükleri 800 bin Euro ile Bursaspor takip etti.

EURO 2016 elemeleri ve EURO2016 organizasyonu olmak üzere toplam 329 maç oynandı ve 54 katılımcı, UEFA'nın kulüpler programından yararlandı. UEFA, 2020 için bütçenin 200 milyon Euroya yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye'deki kulüplere yapılan ödemeler şöyle:

Balıkesirspor / 3 bin 600 Euro

Karabükspor / 4 bin Euro

Kayseri Erciyesspor / 4 bin Euro

Elazığspor / 7 bin Euro

Boluspor / 12 bin Euro

Adanaspor / 12 bin Euro

Eskişehirspor / 13 bin Euro

Adana Demirspor / 13 bin Euro

Akhisar Belediyespor / 16 bin Euro

Çaykur Rizespor / 17 bin Euro

Sivasspor / 20 bin Euro

Gaziantep BB / 24 bin Euro

Antalyaspor / 26 bin Euro

Mersin İdmanyurdu / 34 bin Euro

Göztepe / 40 bin Euro

Gaziantepspor / 41 bin Euro

Kayserispor / 48 bin Euro

Karşıyaka / 50 bin Euro

Konyaspor / 88 bin Euro

Osmanlıspor / 155 bin Euro

Trabzonspor / 334 bin Euro

Gençlerbirliği / 353 bin Euro

Başakşehir / 414 bin Euro

Kasımpaşa / 447 bin Euro

Bursaspor / 800 bin Euro

Galatasaray / 1 milyon Euro

Beşiktaş / 1.2 milyon Euro

Fenerbahçe / 1.5 milyon Euro