UEFA ekibi Saraçoğlu'nda

T24 - UEFA'nın görevlendirdiği bir ekip, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Şampiyonlar Ligi tanıtımlarında ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili tanıtım filmlerinin jeneriklerinde kullanılmak üzere çekimler yaptı. UEFA'nın bu tutumu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını kabul etmesi olarak yorumlandı.



Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından görevlendirilen Input Media üyesi Dan Hurt ve Antohny Clerk, sırasıyla Fenerbahçe Müzesi, Maraton Fenerium mağazası ve stat içinde video çekimleri yaptı.



Görüntülerin, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları ve bu takımların şehirlerini anlatacak filmlerde kullanılacağı, 3 gün boyunca İstanbul'da kalacak UEFA ekibinin, tarihi kentin çeşitli mekanlarında da çekimler yapacağı bildirildi.





