T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA ekibi Saraçoğlu'nda

UEFA'nın görevlendirdiği bir ekip, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Şampiyonlar Ligi tanıtımlarında...

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - UEFA'nın görevlendirdiği bir ekip, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Şampiyonlar Ligi tanıtımlarında ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili tanıtım filmlerinin jeneriklerinde kullanılmak üzere çekimler yaptı. UEFA'nın bu tutumu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını kabul etmesi olarak yorumlandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından görevlendirilen Input Media üyesi Dan Hurt ve Antohny Clerk, sırasıyla Fenerbahçe Müzesi, Maraton Fenerium mağazası ve stat içinde video çekimleri yaptı.

Görüntülerin, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları ve bu takımların şehirlerini anlatacak filmlerde kullanılacağı, 3 gün boyunca İstanbul'da kalacak UEFA ekibinin, tarihi kentin çeşitli mekanlarında da çekimler yapacağı bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24