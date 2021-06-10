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Euro 2020

UEFA'dan Ukrayna'ya slogan yasağı

10 Haziran 2021 14:08

UEFA, Rusya'nın şikayeti üzerine Ukrayna formasındaki "Zafer Ukrayna'nın" sloganının kaldırmasını istedi.

Rusya, Euro 2020 finalleri öncesi Ukrayna Milli Takımı için tasarlanan formayı UEFA'ya şikayet etti. Formanın üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da bulunuyordu. Formada ayrıca 2014'te Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'un devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerdeki "Zafer Ukrayna'nın" sloganı ile "Zafer Kahramanların" ifadeleri de yazıldı.

Rusya'nın başvurusunu değerlendiren UEFA, "Zafer Ukrayna'nın" ve Ukrayna haritası için yaptırım kararı almadı. Ancak "Zafer Kahramanların" sözlerini "politik" ve "militarist" olarak nitelendirerek formalardan kaldırılmasını istedi.

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