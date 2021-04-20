UEFA'dan açıklama: 55 üye ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama

İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi, yapılan seçimlerin ardından sona erdi. Kongreye katılan UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

Bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Girişime katılan kulüpleri "komploculukla" suçlayan bildiride, "Bu kulüpler, bugünkü statülerine, ayrımcı politikalarla değil, içinde büyük, orta ölçekli ve küçük kulüpleri barındıran dinamik Avrupa sistemiyle geldiğini unutmamalıdır. Tüm paydaşların katılımıyla bu başarı sağlanmıştır. Bu kulüpler, kendilerini 'ayrı' görerek Avrupa değerlerine hakaret etmektedir ve herkesin katkısının olduğu mirasa, tek başlarına sahip çıkmak istemektedirler" değerlendirmesi yapıldı.