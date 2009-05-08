UEFA, Chelsea için gelecek hafta karar verecek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, Chelsea ile ilgili dosyayı gelecek hafta görüşmeye kararverdi.



UEFA'dan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, Barcelona ile yapılan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Chelsea oyuncularının, maçın bitiş düdüğünün ardından hakemlerle tartışması olayıyla ilgili gelecek hafta toplanacağı bildirildi.



Açıklamada, maçın delege ve hakem raporlarının disiplin kuruluna ulaştığı, ancak bu raporlara ek olarak bazı açıklamaların geldiği belirtilirken, konunun karara bağlanması için gelecek hafta sonu toplanılacağı kaydedildi.



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Barcelona'daki Stamford Bridge'de yapılan karşılaşmada, Didier Drogba ile Michael Ballack'ın da aralarında bulunduğu birkaç Chelsea oyuncusu, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Norveçli hakem Tom Henning Ovrebo ile şiddetli bir tartışmaya girmişti.



Olayda suç unsuru bulunursa, Chelsea Kulübü ya da oyuncularını ağır para cezasının beklediği ya da gelecek sezon ilk birkaç maçın cezalı oynanabileceği de ifade edildi.

