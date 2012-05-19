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Spor

UEFA Başkanı'ndan şike mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike soruşturmasında hiçbir kulübe ceza vermemesinin ardından gözler UEFA'ya çevrildi

19 Mayıs 2012 00:12

 

Türkiye, 10 ayı aşkın süredir futbolda şike soruşturmasıyla meşgul. Federasyon ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar sonrası gözler UEFA'ya çevrildi.CNN İnternational'dan Pedro Pinto, UEFA Başkanı Michel Platini'ye Türk takımlarının geleceğini sordu.
 
CNN Türk'ye yer alan haber şöyle: 
 
UEFA, Türk Futbol Federasyonu'nun kararını onaylayacak mı, yoksa aksi yönde bir karar mı alacak? Türk takımlarının Avrupa'ya gitmesinde bir engel var mı?
 
Türk futbolseverlerin aklındaki bu soruları CNN international spor anchormani Pedro Pinto, UEFA Başkanı Michel Platini'ye yöneltti.
 
Soru: Türkiye'de şike iddialarına gelirsek. 16 kulübün tamamı aklandı. Önümüzdeki sezon Türk kulüplerine ne olacak ve bu konu sizce nasıl gelişti? 
 
Cevap: Bu uzun bir hikaye ama ben kısa bir cevap vereceğim. Bu disiplin konularını ilgilendiren bir sorun. Elimizde bazı veriler var ama disiplin komitesi benden yani başkandan bağımsız bildiğiniz gibi. Binlerce sayfa belge var elimizde. Bir karar alacağız ama ne karar alacağız bilmiyorum. 
 
Soru: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almadığınız için pişman oldunuz mu? Seneye Türk kulüpleri için herşey normale dönecek mi?
 
Cevap: Fenerbahçe'ye yasağı ben koymadım, disiplin komitesi koydu. Bu konuda konuşursam Fenerbahçe'nin avukatları beni mahkemeye verebilir. Bu bir disiplin konusu. Geçen yıl yasağı koyarak cesur bir adım attık ama bu yıl ne olacak bilmiyorum.
 
UEFA Başkanı, Türk kamuoyunun soruşturmaya gösterdiği ilginin de fazlasıyla farkında. Öyle ki, sosyal medyadan kendisine bu konuda soru sorulması yönünde yoğun talep geldiğini söyleyen Pedro Pinto'ya "benim durumum da farklı değil" diye yantı verdi: 
 
UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını bu ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor. 

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