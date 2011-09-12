T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Başkanı Michel Platini Türkiye'ye geliyor

A Milli Takım'ın 7 Ekim'de Türk Telekom Arena Stadı'nda Almanya ile oynayacağı karşılaşmaya UEFA Başkanı Michel Platini'nin geleceği öğrenildi.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ın 7 Ekim'de Türk Telekom Arena Stadı'nda Almanya ile oynayacağı karşılaşmaya UEFA Başkanı Michel Platini'nin geleceği öğrenildi.


Başkan Platini, son dönemde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çıkartılması sonrası yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Fransız futbol adamı A Milli takımın 6 Eylül'de deplasmanda oynadığı Avusturya maçı öncesi kendisine Türk basın mensuplarının "Fenerbahçe neden Şampiyonlar Ligi'ne alınmadı?" sorusuna, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne neden alınmadığını gerçekten bilmiyor musunuz?" sorusuyla karşılık vermişti.


Platini, daha sonra sözlerine devam ederek, "Bu konuda soruşturma devam ediyor. Bittiğinde herkes, her şeyi tüm ayrıntılarıyla öğrenecek. Fakat Türk futbolu için iyi günler olmadığı kesin" diye konuşmuştu.


Yaptığı bu açıklama Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, Michel Platini'nin İstanbul'a geldiğin dönemde yapacağı açıklamalar ise şimdiden merak konusu oldu.


UEFA Başkanı Platini'nin ayrıca Türkiye - Almanya maçı öncesi 118 kez ile Türk futbol tarihinde en çok milli formayı giyen Rüştü Reçber'e, futbola yaptığı katkılardan teşekkür plaketil vereceği açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24