UEFA Başkanı Michel Platini Türkiye'ye geliyor

T24 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ın 7 Ekim'de Türk Telekom Arena Stadı'nda Almanya ile oynayacağı karşılaşmaya UEFA Başkanı Michel Platini'nin geleceği öğrenildi.



Başkan Platini, son dönemde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çıkartılması sonrası yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Fransız futbol adamı A Milli takımın 6 Eylül'de deplasmanda oynadığı Avusturya maçı öncesi kendisine Türk basın mensuplarının "Fenerbahçe neden Şampiyonlar Ligi'ne alınmadı?" sorusuna, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne neden alınmadığını gerçekten bilmiyor musunuz?" sorusuyla karşılık vermişti.



Platini, daha sonra sözlerine devam ederek, "Bu konuda soruşturma devam ediyor. Bittiğinde herkes, her şeyi tüm ayrıntılarıyla öğrenecek. Fakat Türk futbolu için iyi günler olmadığı kesin" diye konuşmuştu.



Yaptığı bu açıklama Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, Michel Platini'nin İstanbul'a geldiğin dönemde yapacağı açıklamalar ise şimdiden merak konusu oldu.



UEFA Başkanı Platini'nin ayrıca Türkiye - Almanya maçı öncesi 118 kez ile Türk futbol tarihinde en çok milli formayı giyen Rüştü Reçber'e, futbola yaptığı katkılardan teşekkür plaketil vereceği açıklandı.

