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Spor

UEFA Başkanı kalp krizi geçirdi

Johannesburg'da kalp krizi geçiren UEFA başkanı hastahaneye kaldırıldı. Doktorlar Platini'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

09 Temmuz 2010 03:00



T24 - Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da yemek yediği sırada kalp krizi geçiren UEFA başkanı hastahaneye kaldırıldı. Doktorlar Platini'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.



NTV Spor'un haberine göre; UEFA Başkanı Michel Platini'nin kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da Pigalle adlı restaurantta yemek yerken bir anda fenalık geçirip sandalyeden düşen Platini'nin yemek yerken nabzının durduğu ve yere yığıldığı belirtildi.  20 dakika sonra ambulans Platini'nin kalp krizi geçirdiği restauranta ulaşırken Fransız futbol adamının fotoğrafını çekmek isteyen bir şahsın FIFA görevlileri tarafından engellendiği ifade edildi.

Michel Platini'nin masasında eski Liverpool teknik direktörü Fransız Gerard Houllier de bulunuyordu.

Michel Platini'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.


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