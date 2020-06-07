UEFA Başkanı: Fransa ligi erken bitirildi, yeniden başlatılabilir

UEFA, Nisan ayında tescil edilen Ligue 1'de sezonun 2 Ağustos'tan önce bitirilmek şartıyla yeniden başlatılabileceğini açıkladı.



12 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain, 2019-20 sezonunun şampiyonu ilan edilirken, ikinci sıradaki Marsilya ve üçüncü sıradaki Rennes, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almıştı. Lyon ise 1996 yılından sonra ilk defa Avrupa kupalarının dışında kalmıştı.

Lyon'un yanı sıra küme düşen Amiens ve Toulouse verilen karara itiraz etmiş ve hukuki mücadelelerini başlatmıştı.

UEFA Başkanı: Fransa'daki iptal kararı erken alındı

Goal.com'un haberine göre; verilen tepkilerin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ligue 1 için farklı bir senaryo ihtimalini ortaya attı.

Ceferin'in imzasıyla yayınlanan resmi açıklamada "Öncelikle yerel federasyonların kendi ligleri için karar verme yetkisi olduğunu belirtmek isterim. Ancak UEFA'nın da birkaç hafta önce belirttiği gibi Fransa'daki iptal kararının nispeten erken alındığını söyleyebilirim. Eğer tescil kararı verilen ülkelerde ligler yeniden başlatılmak istenirse, sezonu 2 Ağustos'tan önce bitirmek şartıyla bunu yapabilirler." ifadeleri yer aldı.

Fransa gibi Hollanda'da da sezon sonlandırılırken; Almanya Bundesliga 18 Mayıs'ya yeniden başlamıştı.

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da ise sezon Haziran ayının ortalarından itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 28 Nisan'da ülkedeki tüm spor organizasyonlarının sonlandırıldığını açıklamıştı.