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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi

28 Eylül 2011 00:32

-UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi-Trabzonspor-Lılle TRABZON (A.A) - 27.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Trabzonspor ile Fransa'nın Lille takımları arasında oynanan karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Bjorn Kuipers, Erwin Zeinstra, Sander Van Roekel  (Hollanda) Trabzonspor: Tolga, Cech, Glowacki, Halil, Henrique, Zokora, Colman, Giray, Alanzinho, Celustka, Serkan Lılle: Landreau, Debuchy, Balmont, Moussa Sow, Hazard, Rozenhnal, Pedretti, Beria, Mavuba, Basa, Joe Cole

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