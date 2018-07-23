UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları’nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş'ın karşılaşacağı ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir’in karşı karşıya geleceği muhtemel rakipleri belli oldu.
Saat 15.00'da başlayan kura sonucunda Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleşebileceği 5 muhtemel rakibi açıklandı.
Buna göre Başakşehir'in rakipleri:
Ajax (Hollanda) v Sturm Graz (Avusturya) maçının mağlubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) v Radnicki Niş (Sırbistan) maçının galibi
HNK Rijeka (Hırvatistan)
Aberdeen (İskoçya) v Burnley (İngiltere) maçının galibi
Zenit (Rusya)
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunu geçmesi durumunda Beşiktaş, kurada seri başı olacak.
Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde şu rakiplerle karşılaşacak:
Jagiellonia Białystok (Polonya) - Rio Ave (Portekiz) eşleşmesinin galibi
LASK (Avusturya) - Lillestrøm (NOR) eşleşmesinin galibi
Dinamo Brest (Belarus) v Atromitos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi
Budapest Honvéd (Macaristan) - Progrès Niederkorn (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi
Brøndby (Danimarka)
U Craiova (Romanya)
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi’nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos’ta oynanacak.