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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak

23 Temmuz 2018 18:02

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları’nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş'ın karşılaşacağı ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir’in karşı karşıya geleceği muhtemel rakipleri belli oldu.

Saat 15.00'da başlayan kura sonucunda Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleşebileceği 5 muhtemel rakibi açıklandı.

Buna göre Başakşehir'in rakipleri:

Ajax (Hollanda) v Sturm Graz (Avusturya) maçının mağlubu 

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) v Radnicki Niş (Sırbistan) maçının galibi

HNK Rijeka (Hırvatistan)

Aberdeen (İskoçya) v Burnley (İngiltere) maçının galibi

Zenit (Rusya)

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunu geçmesi durumunda Beşiktaş, kurada seri başı olacak.

Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde şu rakiplerle karşılaşacak:

Jagiellonia Białystok (Polonya) - Rio Ave (Portekiz) eşleşmesinin galibi

LASK (Avusturya) - Lillestrøm (NOR) eşleşmesinin galibi

Dinamo Brest (Belarus) v Atromitos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi

Budapest Honvéd (Macaristan) - Progrès Niederkorn (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi

Brøndby (Danimarka)

U Craiova (Romanya)

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi’nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos’ta oynanacak.

 

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