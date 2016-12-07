UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta programı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının son haftasında 8 Aralık Perşembe günü 24 maç yapılacak. 12 grupta oynanacak 6. hafta maçlarının ardından üst tura çıkacak takımlar belirlenecek.

İlk 5 maçında topladığı 10 puanla A Grubu'nda zirvede yer alan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk olacak. Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.



Sarı-lacivertlilerin bu maçta alacağı galibiyet, beraberlik ve her türlü tek farklı mağlubiyet üst tura çıkması için yeterli olacak.

Osmanlıspor avantajlı

L Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunan Osmanlıspor, İsviçre'nin Zürih takımını konuk edecek. Osmanlı Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, 19.00'da oynanacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Başkent temsilcisinin bu maçta alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik, gruptan çıkmasını garantileyecek.

Avrupa Ligi'nde son hafta programı

19.00 Villarreal (İspanya) - Steaua Bükreş (Romanya)

19.00 Osmanlıspor (Türkiye) - Zürih (İsviçre)

19.00 PAOK (Yunanistan) - Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Fiorentina (İtalya)

19.00 Braga (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.00 Atiker Konyaspor (Türkiye) - Gent (Belçika)

21.00 Sassuolo (İtalya) - Genk (Belçika)

21.00 Rapid Wien (Avusturya) - Athletic Bilbao (İspanya)

21.00 Astra (Romanya) - Roma (İtalya)

21.00 Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Austria Wien (Avusturya)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)

21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zenit (Rusya)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)

21.00 Mainz 05 (Almanya) - Gebele (Azerbaycan)

21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Young Boys (İsviçre) - Astana (Kazakistan)

21.00 Zorya (Ukrayna) - Manchester United (İngiltere)

21.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

23.05 Southampton (İngiltere) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

23.05 Inter (İtalya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

23.05 Nice (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Schalke 04 (Almanya)

23.05 Panathinaikos (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

23.05 Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda).