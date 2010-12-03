-UEFA AVRUPA LİGİNDE 5. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta, 6 grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Gruplarda alınan sonuçlar şöyle: -D GRUBU- PAOK - Club Brugge.......................: 1-1 Villarreal - Dinamo Zagreb...............: 3-0 -E GRUBU- Bate Borisov - Dinamo Kiev...............: 1-4 Sheriff - AZ Alkmaar.....................: 1-1 -F GRUBU- CSKA Moskova - Lozan.....................: 5-1 Palermo - Sparta Prag....................: 2-2 -J GRUBU- Paris St Germain - Sevilla...............: 4-2 Borussia Dortmund - Karpaty Lviv.........: 3-0 -K GRUBU- Steaua Bükreş - Liverpool................: 1-1 Utrecht - Napoli.........................: 3-3 -L GRUBU- Rapid Wien - Porto.......................: 1-3 CSKA Sofya - Beşiktaş....................: 1-2