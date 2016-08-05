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Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu

05 Ağustos 2016 17:18

Monaco'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-offtaki rakibi İsviçre'nin Grasshoppers takımı oldu.

 2016-17 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçlarında rakiplerini eleyen Osmanlıspor ve Medipol Başakşehir de kuraya katıldı.

İşte eşleşmeler:

Astana-Bate Borisov

Larnaca-Liberec

Arouca-Olympiacos

Dinamo Tiflis-PAOK

Midtjlland-Osmanlıspor

Austria Wien-Rosenborg

Beitar Jerusalem-St. Etienne

Trencin- Rapid Wien

Lokomotiva Zagreb-Genk

Vojvodina-AZ Alkmaar

Gent-Shkendija

Maribor-Qabala

Başakşehir-Shakhtar Donetsk

Slavia Prag-Anderlecht

SonderjyskE-Sparta Prag

Astra-West Ham

Fenerbahçe-Grasshoppers

Sassuolo-Crvena Zvezda

Göterborg-Karabağ

M.Tel Aviv-Hajduk Split

Krasnodar-Partizan

Brondby-Panathinaikos

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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