UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu

Monaco'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-offtaki rakibi İsviçre'nin Grasshoppers takımı oldu.
2016-17 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçlarında rakiplerini eleyen Osmanlıspor ve Medipol Başakşehir de kuraya katıldı.
İşte eşleşmeler:
Astana-Bate Borisov
Larnaca-Liberec
Arouca-Olympiacos
Dinamo Tiflis-PAOK
Midtjlland-Osmanlıspor
Austria Wien-Rosenborg
Beitar Jerusalem-St. Etienne
Trencin- Rapid Wien
Lokomotiva Zagreb-Genk
Vojvodina-AZ Alkmaar
Gent-Shkendija
Maribor-Qabala
Başakşehir-Shakhtar Donetsk
Slavia Prag-Anderlecht
SonderjyskE-Sparta Prag
Astra-West Ham
Fenerbahçe-Grasshoppers
Sassuolo-Crvena Zvezda
Göterborg-Karabağ
M.Tel Aviv-Hajduk Split
Krasnodar-Partizan
Brondby-Panathinaikos
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.