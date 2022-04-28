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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

28 Nisan 2022 10:45

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı bugün başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk ayağındaki maçlar bugün yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada kupanın sahibi, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'ndaki final maçıyla belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)
West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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