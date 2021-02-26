UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde takımlar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nin 1. torbasında yer almak için mücadelelerini sürdürdü. Şampiyon takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı organizasyonda son 16 takım belli oldu.

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın ilk 11’de çıktığı maçta Lille, Ajax’a ilk maçta olduğu gibi 2-1 mağlup oldu. Yusuf’un penaltıdan attığı golle Fransız ekibi umutlansa da Ajax 2. golü bularak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.

Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Benfica’yı rövanşta 87. dakikada bulduğu golle 3-2 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı karşılaşmada Leicester City, Çekya ekibi Slavia Prag’a sahasında 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika forma giydiği Milan ise Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi, ilk maçtaki 2-2’lik beraberliğin avantajıyla turladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Tottenham 4-0 Wolfsberger AC (İlk maç 4-1) / Çarşamba oynandı

Arsenal 3-2 Benfica (İlk maç 1-1)

Villarreal 2-1 Salzburg (İlk maç 2-0)

Rangers 5-2 Antwerp (İlk maç 4-3)

Hoffenheim 0-2 Molde (İlk maç 3-3)

Napoli 2-1 Granada (İlk maç 0-2)

Shakhtar 1-0 Maccabi Tel Aviv (İlk maç 2-0)

Ajax 2-1 Lille (İlk maç 2-1)

PSV 2-1 Olympiakos (İlk maç 2-4)

Roma 3-1 Braga (İlk maç 2-0)

Leicester City 0-2 Slavia Prag (İlk maç 0-0)

Manchester United 0-0 Real Sociedad (İlk maç 4-0)

Dinamo Zagreb 1-0 Krasnodar (İlk maç 3-2)

Bayer Leverkusen 0-2 Young Boys (İlk maç 3-4)

Milan 1-1 Kızılyıldız (İlk maç 2-2)

Club Brugge 0-1 Dinamo Kiev (İlk maç 1-1)

Tur atlayan takımlar

Arsenal

Villareal

Rangers

Molde

Granada

Shakhtar

Ajax

Tottenham

Man.United

Roma

Slavia Prag

Dinamo Zagreb

Milan

Olympiakos

Dinamo Kiev

Young Boys