UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Galatasaray ilk haftayı lider kapattı
E Kümesi'nde Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha‘nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi. Sarı-kırmızılıların kümesindeki diğer karşılaşmada Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı.
Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova grubu 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların akabinde Galatasaray, E Kümesi'nde üç puanla liderliğe yerleşti.
Fenerbahçe, Almanya'dan puanla dönüyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Maça çok hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Mesut Özil'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Lammers'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.
Sarı-lacivertlilerin ikinci yarının uzatma dakikalarında penaltı vuruşu sonrası Berisha'nın ayağından bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Olympiakos sahasında Antwerp'ü 2-1 yendi. Konuk takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Mbwana Samatta, Antwerp'ün tek golünü attı. Bu sonuçla Olympiakos, Fenerbahçe'nin de olduğu grubun ilk haftasını lider tamamladı.
Ligin ilk haftasında TSİ 22.00'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0
Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2
Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1
TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2