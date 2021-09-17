UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

E Kümesi'nde Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha‘nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi. Sarı-kırmızılıların kümesindeki diğer karşılaşmada Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova grubu 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların akabinde Galatasaray, E Kümesi'nde üç puanla liderliğe yerleşti.

Fenerbahçe, Almanya'dan puanla dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Maça çok hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Mesut Özil'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Lammers'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.

Sarı-lacivertlilerin ikinci yarının uzatma dakikalarında penaltı vuruşu sonrası Berisha'nın ayağından bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Olympiakos sahasında Antwerp'ü 2-1 yendi. Konuk takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Mbwana Samatta, Antwerp'ün tek golünü attı. Bu sonuçla Olympiakos, Fenerbahçe'nin de olduğu grubun ilk haftasını lider tamamladı.