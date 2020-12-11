UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla grup aşaması sona erdi. Türkiye'yi temsil eden tek takım Sivasspor, Maccabi Tel Aviv deplasmanında 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
H Grubu son maçında Lille, deplasmanda Celtic'e 3-2 kaybetti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in ilk golünün asistini yaptı. Fransız temsilcisi bu sonucun ardından grubu 11 puanla Milan'ın ardından 2. sırada bitirdi. Lille adını son 32'ye yazdırdı. Celtic ise 4 puanla grubun son sırasında yer aldı.
G Grubu son maçında AEK'i 2-0 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder 1 gol kaydetti. Son 32'ye kalmayı daha önce garantileyen Leicester City, 13 puanla grubunu lider bitirdi.
A Grubu
Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1
B Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2
Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4
C Grubu
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0
D Grubu
Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2
Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2
E Grubu
PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0
PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0
F Grubu
Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1
G Grubu
Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0
Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0
H Grubu
Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1
I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0
Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): Ertelendi
J Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3
Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0
K Grubu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1
Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
L Grubu
Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1
Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0