UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla grup aşaması sona erdi. Türkiye'yi temsil eden tek takım Sivasspor, Maccabi Tel Aviv deplasmanında 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

H Grubu son maçında Lille, deplasmanda Celtic'e 3-2 kaybetti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in ilk golünün asistini yaptı. Fransız temsilcisi bu sonucun ardından grubu 11 puanla Milan'ın ardından 2. sırada bitirdi. Lille adını son 32'ye yazdırdı. Celtic ise 4 puanla grubun son sırasında yer aldı.

G Grubu son maçında AEK'i 2-0 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder 1 gol kaydetti. Son 32'ye kalmayı daha önce garantileyen Leicester City, 13 puanla grubunu lider bitirdi.

A Grubu

Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1

B Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2

Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4

C Grubu

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0

D Grubu

Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2

Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2

E Grubu

PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0

PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0

F Grubu

Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1

G Grubu

Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0

Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0

H Grubu

Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2

Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1

I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): Ertelendi

J Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3

Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0

K Grubu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

L Grubu

Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1

Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0