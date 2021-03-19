UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Gecenin sürpriz maçında Tottenham, Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken; İngiliz devi Manchester United 1-1'in rövanşında Milan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tottenham'ın kabus gecesi

Dinamo Zagreb'e konuk olan Tottenham, ilk maçta 2-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Hırvat ekibi çeyrek finale yükseldi. Mislav Orsic yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

Arsenal kaybetmesine rağmen turladı

Son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz devi Arsenal ile Yunan ekibi Olympiakos karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Olympiakos 1-0 kazandı. Yunanistan'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Arsenal kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Kırmızı Şeytanlar çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi'nin dev eşleşmesinde kazanan Manchester United oldu. Milan, 1-1'in rövanşında İngiliz devini San Siro'da konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında düğümü Paul Pogba çözdü.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Fransız yıldız oyunda girdikten 3 dakika sonra topu filelere gönderdi ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Maç bu skorla tamamlanırken, Kırmızı Şeytanlar çeyrek finale yükseldi.

İşte gecenin sonuçları ve çeyrek finale yükselen takımlar