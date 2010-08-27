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UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 18:27

-UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Monaco'daki kura çekiminde, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda Porto (Portekiz), CSKA Sofya (Bulgaristan) ve Rapid Wien (Avusturya) ile eşleşti. Son şampiyon Atletico Madrid (İspanya) B Grubu'nda Bayer Leverkusen, Rosenborg ve Aris ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 16 Eylülde yapılacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Maç takvimi şöyle: 1. hafta: 16 Eylül 2. hafta: 30 Eylül 3. hafta: 21 Ekim 4. hafta: 4 Kasım 5. hafta: 1-2 Aralık 6. hafta: 15-16 Aralık UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs 2011'de Dublin'de oynanacak. Gruplardaki eşleşmeler şöyle oluştu: A Grubu ------- Juventus (İtalya) Manchester City (İngiltere) Salzburg (Avusturya) Lech Poznan (Polonya)     B Grubu ------- Atletico Madrid (İspanya) Bayer Leverkusen (Almanya) Rosenborg (Norveç) Aris (Yunanistan)     C Grubu ------- Sporting Lizbon (Portekiz) Lille (Fransa)  Levski Sofya (Bulgaristan) Gent (Belçika) D Grubu ------- Villarreal (İspanya) Club Bruges (Belçika)  Dinamo Zagreb (Hırvatistan) PAOK (Yunanistan) E Grubu -------  Alkmaar (Hollanda) Dinamo Kiev (Ukrayna) BATE Borisov (Belarus) Sheriff Tiraspol (Moldova)     F Grubu ------- CSKA Moskova (Rusya) Palermo (İtalya) Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) Lozan (İsviçre)     G Grubu ------- Zenit St Petersburg (Rusya) Anderlecht (Belçika) AEK (Yunanistan) Hajduk Split (Hırvatistan) H Grubu ------- Stuttgart (Almanya)   Getafe (İspanya) Odense (Danimarka) Young Boys (İsviçre)     I Grubu ------- PSV Eindhoven (Hollanda) Sampdoria (İtalya) Metalist Kharkiv (Ukrayna Debrecen (Macaristan)     J Grubu ------- Sevilla (İspanya) Paris St Germain (Fransa)  Borussia Dortmund (Almanya) Karpaty Lviv (Ukrayna)     K Grubu ------- Liverpool (İngiltere) Steaua Bükreş (Romanya) Napoli (İtalya) Utrecht (Hollanda)     L Grubu ----- Porto (Portekiz) Beşiktaş CSKA Sofya (Bulgaristan) Rapid Wien (Avusturya)

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