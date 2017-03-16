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Spor

UEFA Avrupa Ligi final maçının biletleri satışa çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri, 17 Mart Cuma gününden itibaren satışa sunulacak

16 Mart 2017 11:49

UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri, 17 Mart Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri, 17 Mart Cuma günü TSİ 14.00'den itibaren satılmaya başlanacak.

48 bin kapasiteli stattaki biletlerden 10'ar bini finale yükselen takımların taraftarları, 17 bini ise diğer futbolseverlere ayrılacak. 11 bin bilet de yerel organizasyon komitesi, ulusal federasyonlar, UEFA'nın ticari ortakları ve yayıncı kuruluşlara dağıtılacak.

Fiyatları 45, 70, 100 ve 150 Euro arasında değişen biletlerin satışı, UEFA.com üzerinden 28 Mart'a kadar sürecek.

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