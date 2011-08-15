-ÜDS'ye başvurular 24 Ağustosa kadar yapılabilecek ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Ekim 2011'de gerçekleştirilecek sonbahar dönemi 2011-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS) başvurular bugün başladı. Doçent adaylarına yönelik düzenlenen sınava, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da girebiliyor. Ayrıca ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan önceki sınıfta öğrenim gören öğrenciler de bu sınava katılabilecekler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sonuçlarının kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmeleri gerekiyor. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere mart ve ekim aylarında yılda iki kez düzenleniyor. Sınav Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilecek. Sınav 09.30'da başlayacak ve 3 saat sürecek. Başvurmak isteyen adaylar sınav kılavuzu ile aday bilgi formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Son iki yıl içinde (2009 ve 2010) ÖSYM'nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş adaylar, 2011-ÜDS sonbahar dönemi başvurularını, isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine giderek yapabilecekler. Son iki yıl içinde ÖSYM'nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar da 2011-ÜDS sonbahar dönemi başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapabilecekler. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. Daha önce ÖSYM'den Y.U Numarası almayıp 2011-ÜDS sonbahar dönemine başvuracak yabancı uyruklu adaylar da başvurularını başvuru merkezlerinden yürütecekler. Adaylar, sınav ücreti olarak 40 TL ücret ödeyecek.