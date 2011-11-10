-UDİM Müdürü Kalafat depremi değerlendirdi İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Doğan Kalafat, Van'ın Edremit ilçesindeki 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının, 23 Ekim'deki ana deprem sonrasında bölgedeki stres dengesinin bozulması sonucu meydana gelmiş bir deprem olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi. Kalafat, yaptığı açıklamada, Van'ın Edremit ilçesi merkezli sarsıntının şiddetli deprem skalasında bulunduğunu ve derinliğinin çok sığ olması nedeniyle yeryüzündeki izinin güçlü olduğunu belirtti. Ana deprem sonrasında kırılan alan ve aynı sistem içerisindeki aktif fay parçalarının büyük depremden etkilendiğini vurgulayan Kalafat, iki haftalık süre içerisinde yaklaşık 150'ye yakın 4 büyüklüğünde ve 7 de 5'in üzerinde deprem meydana geldiğini dile getirdi. Kalafat, ''Bunların tamamı, ana şokun bölgedeki etkisinden dolayı oluşmuş depremler. Dolayısıyla bölgedeki kırılan fayı bir alan olarak düşünürsek, bu alandaki aktif fay parçaları zaman içerisinde kırılmıştır ve kırılmaktadır. Bunu, bu sürecin bir parçası olarak değerlendirmek lazım. Bu deprem, 23 Ekim'de olan ana depremin sonrasında bölgedeki stres dengesinin bozulması sonucunda meydana gelmiş bir deprem olarak nitelendirilmelidir'' diye konuştu. Bağımsız olarak düşünüldüğünde son depremin, hasara ve can kaybına neden olabilecek büyüklükte bir deprem olmadığına dikkati çeken Kalafat, ana depremde hasar görmüş yapılara zarar verebileceğini, hasarlı binalarda oturmaya devam eden vatandaşlar varsa can kaybı oluşabileceğini kaydetti.