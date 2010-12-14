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Yaşam

Ud virtiözü Kızılay'a son veda

Abdurrahman Kızılay son yolculuğuna yarın (15 Aralık Çarşamba) uğurlanacak.

14 Aralık 2010 02:00

 T24-Altın Hızma’’, ‘’Evlerinin Önü Boyalı Direk’’, ‘’Esmerim Güzel Esmerim’’ gibi türkülerin yaratıcısı Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay son yolculuğuna yarın (15 Aralık Çarşamba) uğurlanacak.

 

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Özel 29 Mayıs Hastanesi’nde dün yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kızılay için Kocatepe Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kızılay’ın cenazesi, Ankara’da defnedilecek.Asıl adı Abdurrahman Ömer İbrahim olan Türk Halk Müziği sanatçısı Kızılay, 1 Temmuz 1938’de Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamlayan Kızılay, müzik eğitimi için Ankara’ya geldi. Devlet Konservatuvarında müzik eğitimi alan Kerküklü Kızılay, 1974’te Türk vatandaşlığına kabul edildi.Uzun yıllar Kerkük Kızılayında gönüllü olarak çalıştığı için sanatçıya Kızılay soyadı önerilmiş, kendisi de bu soyadını kabul etmişti.

 

Ud virtüözü de olan Kızılay’ın önemli türküleri arasında ‘’Altın Hızma’’, ‘’Esmerim Güzel Esmerim’’ , ‘’Güler Oynarım’’, ‘’Yazmalı Gelin Yazmalı’’, ‘’Evlerinin Önü Boyalı Direk’’, ‘’Hergün Akşam Olur’’, ‘’Altın Tabakta Bal Var’’, ‘’Dağlar Başın Alaydım’’, ‘’Baba Bugün Dağlar Yeşil Boyandı’’, ‘’Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş’’ adlı eserler yer alıyor. Avrupa’daki birçok ülke ile ABD’de de çeşitli konserler veren Kızılay, son olarak Türkmeneli Televizyonu’nda ‘’Dost Bağının Bülbülleri’’ adlı programı hazırlıyordu.

 

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