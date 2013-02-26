Evliler, bekarlara göre daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2011 yılında, mutlu olduğunu beyan edenler yüzde 62,1 düzeyindeyken bu oran geçen yıl yüzde 61'e düştü.

Öte yandan, geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı ise 2011'de yüzde 75,2 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,6'ya yükseldi.

TÜİK 2012 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bireylerin yüzde 62,1'i, 2011 yılında mutlu olduğunu beyan ederken bu oran 2012 yılında yüzde 61'e düştü.

2011 yılında bireylerin yüzde 9,9'u mutsuz olduğunu beyan ederken, bu oran 2012 yılında yüzde 10,2'ye yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2011 yılında yüzde 64,6 iken 2012 yılında bu oran yüzde 62,8'e düştü. Erkeklerde mutluluk oranı 2011 yılında yüzde 59,5 olurken geçen yıl yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Yaş gruplarına göre değişen mutluluk oranı, 18-24 yaş grubundaki bireylerde 2012 yılında yüzde 64,6 iken, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise bu oran yüzde 60,3 oldu.



Evliler daha mutlu



Araştırmada evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülürken, 2012 yılında evli bireylerin yüzde 63,9'unun, evli olmayanların ise yüzde 52,9'unun mutlu olduğu belirlendi.

2011 yılında 73,8 olan kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2012 yılında yüzde 69,6'ya düştü. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2011 yılında yüzde 72,8 iken bu oran 2012 yılında yüzde 70,8'e geriledi.

Paranın kendilerini mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2012 yılında arttı. 2011 yılında yüzde 4,3 olan bu oran, 2012 yılında yüzde 5,1'e çıktı.



Eğitim düzeyi arttıkça mutluluk arttı



Araştırmaya göre mutluluk oranı, 2011 yılında ilkokul mezunu olanlarda yüzde 61,1 olarak gerçekleşirken 2012 yılında yüzde 60'a geriledi. Bu oran yükseköğretim mezunu olanlarda ise aynı dönemde yüzde 66,7'den yüzde 67,4'e yükseldi.



Sağlıkta genel memnuniyet azaldı



2012 yılında sosyal güvenlik, eğitim ve ulaştırma hizmetleriyle adli hizmetlerden memnuniyet 2011 yılına göre artarken sağlık hizmetlerinden memnuniyet azaldı. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet, 2011 yılında yüzde 75,9 iken 2012 yılında yüzde 74,8'e geriledi.



Kadınlar daha umutlu



Geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı, 2011 yılında yüzde 75,2 olurken bu oran 2012 yılında yüzde 76,6'ya yükseldi. Geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2011 yılında yüzde 74,9 iken bu oran geçen yıl yüzde 76,9'a, erkeklerin oranı ise, aynı dönemde yüzde 75,5'ten yüzde 76,3'e çıktı.



Ucuz ürün tüketimine eğilim arttı



Araştırmada, ekonomik gelişmeler karşısında bireylerin yüzde 55,7'sinin 2011 yılında daha ucuz ürün tükettiği belirlenirken, bu oran 2012 yılında yüzde 56,6'ya yükseldi. Bununla birlikte, bireylerin borçlanma oranı, 2011 yılında yüzde 32,3 iken 2012 yılında ise yüzde 36,7 olarak gerçekleşti.

Tasarruflarında azalma olduğunu belirtenlerin oranı 2011 yılında 26,0 olurken geçen yıl bu oran yüzde 24,7'e geriledi.

Öte yandan iflas eden/dükkan kapatanların oranı 2011 yılında 0,6 seviyesindeyken 2012 yılında yüzde 1'e yükseldi.