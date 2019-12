-UCUZ TATİLİN ADRESİ ÇADIR KAMPI MUĞLA (A.A) - 10.07.2011 - Dünyaca ünlü plajları ve altın rengindeki kumuyla turistlerin gözdesi Gökova Körfezi, çam ormanları arasında kurulan çadır kampıyla bu yıl da dar gelirli vatandaşların tatil adresi oldu. Maddi durumları el vermediği için lüks otellerde tatil yapma fırsatı elde edemeyenler, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesindeki, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda tatillerini geçiriyor. Çadır kampa Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler kamp alanında yeni dostluklar kurarken, yaşadıkları yörelere özgü yemek çeşitlerini çadır komşularıyla paylaşıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Gökova Körfezi'nin serin suyuna girerek güne başlayan kamp sakinleri, Akyaka'nın köylerinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşan kahvaltılarını çam ağaçlarının yaydığı bol oksijen eşliğinde yapma fırsatı yakalıyor. Kamp hakkında bilgi veren Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca, sürdürülebilir turizme yönelik koruma ve kullanma esasına göre çalışmalar yaptıklarını söyledi. -25 BİN KİŞİ TATİL YAPIYOR- Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek gelen tatilcilerin uygun fiyatlarla Gökova Körfezi'nin doğal güzelliklerini keşfettiklerini belirten Belediye Başkanı Çalça, ''Bir çok tatilci her yıl düzenli olarak çadır kampı tercih ediyor. Beldemizde 600 dönüm arazi üzerinde kurulu kampta yaklaşık 500 çadır var. Çadırlarda yaz sezonunda yaklaşık 20-25 bin kişi tatil yapıyor. Tatilcilerimiz Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği düşük bir ücret ödeyerek belirlenen alanlardan elektrik ve su alarak bütün ihtiyaçlarını karşılıyor'' diye konuştu. Kapta tatil yapanların günübirlik turlara katıldığını anlatan Başkan Çalça, turlara katılanların körfezdeki gezi rotalarında bulunan adaları da gezerek güzel zaman geçirdiğini kaydetti. Çalca, kamp hakkında şu bilgileri verdi: ''Özel bir şirket tarafından işletilen ve Gökova Körfezi'ni adeta tatilcilerin ayaklarına seren çadır kamp alanı yaklaşık 35-40 yıldır Akyaka müdavimleri tarafından tercih ediliyor. Bu alanda çadır kuranlardan 24 TL ücret alınıyor. Çadırlar 4 ve 6 kişilik. Kampta Haziran ve Eylül sonuna kadar yoğunluk yaşanıyor. Kamp yeri çam ağaçlarının arasında ve meltem rüzgarı aldığı için serin bir alan. Çadır kampında kalan misafirlerimiz sabahın erken saatlerinde kalkarak denize giriyor, su ve doğa sporları yapma fırsatını buluyorlar.'' Çadırda tatilin dar gelirli vatandaşlar için iyi bir alternatif olduğuna da dikkati çeken Çalca, Türkiye'nin değişik illerinden ve yurt dışından gelen ailelerin, kampta 3-4 ay kaldığını dile getirdi. -''7 YILDIZLI TATİL YAPIYORUZ''- İstanbul'da yaşadığını ve 15 yıldır yaz sezonunda Akyaka'ya tatile geldiğini belirten Ali Çatalkaya, çadırda tatil sayesinde yeni dostluklar edindiğini söyledi. Çadır hayatını hiçbir şeye değişmeyeceğini anlatan Çatalkaya, ''Burada her şey çok doğal. Toprakla temas ediyorsunuz. Çam ağaçlarının içerisinde hayatın tüm stresinden uzaklaşıyorsunuz. 5 yıldızlı bir otelde bu huzuru bulamıyorum. Bu yüzden çadırda tatil benim için 7 yıldızlı tatil oluyor. Arkadaşlarımızla birlikte yılın yorgunluğunu burada atıyoruz. Burada doğa ve su sporları yapıp, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatımız oluyor. Akyaka adeta saklı bir cenneti andırıyor'' diye konuştu. -''BİN 600 KİLOMETRE UZAKTAN ÇADIRDA TATİL İÇİN GELİYORUZ'' Kamptaki çadırlarına oturma odası, yatak odası, mutfak ve bahçe kurarak misafirlerini ağırlayan Nursel Yılmaz ise 20 yıldır çadırda tatil yapmak için ailesi ile birlikte Diyarbakır'dan bin 600 kilometre yol katederek geldiklerini belirtti. Çok lüks otellerde de tatil yaptıklarını fakat aynı zevki alamadıklarını vurgulayan Yılmaz, ''Burada büyük bir özgürlük var. Her şeyi istediğiniz ve planladığınız gibi yapabiliyorsunuz. Kendi evimde ne yapıyorsam çadırda da aynısını yapıyorum. Gökova Körfezi'nin eşsiz güzelliği, doğası ve ormanlık alanları ile bizi 20 yıldır kendine çekiyor. Yaklaşık 2 ay burada kalacağız'' dedi. Ailesi ile birlikte çadırda tatil yapmak için Ankara'dan geldiğini anlatan Mustafa Ünal ise, şunları söyledi: ''Akyaka'nın denizi, sahili, ormanları ve temiz havası çok güzel. Buradaki doğaya hayran kaldık. Buraya elektrik dahil günlük 24 TL ücret ödeyerek ailemle birlikte tatil yapıyoruz. Burası özellikle dar gelirli vatandaşlar için bulunmaz bir mekan. 2 haftalık bir tatil yapacağız.'' İşlerinin dört aylık dönemde beldeye gelen tatilciler sayesinde açıldığına işaret eden çadır kampı esnafı da özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin sayısındaki artışın yüzlerini güldürdüğünü kaydetti.