Ucuz Suriye malı işsizliği arttırıyor

Çin malından sonra esnaf, Suriye' den faturasız ve daha ucuz fiyata getirilen ürünlerden yana sıkıntı çekiyor.



Suriye'de ucuz iş gücü ve malzemeyle düşük fiyata üretilen ayakkabıdan, giyime ve gıdaya kadar çok sayıda ürün, tezgahlarda alıcı bekliyor. Ekonomik kriz ve vatandaşların alım gücünün düşmesi de düşük fiyatlı olan "Suriye malları"na ilgiyi artırıyor.



Gösteriş bakımından son derece göz alıcı, ancak kalite yönünden sınıfta kalan bu ürünler, dar gelirli vatandaşın da tercih ettiği mallar arasında yerini alıyor.



Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Kadir Teksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu ülke Suriye'den sürekli kaçak mal getirildiğini söyledi.



Tarihi Uzun Çarşı içerisinde satışı yapılan çok sayıda ürünün "Suriye işi" olduğunu ifade eden Teksöz, Çin malı tehdidinden sonra Suriye sıkıntısının başladığını kaydetti. Teksöz, bu ürünlerin Türk mallarıyla kıyaslanmasının bile söz konusu olmadığını ifade ederek, "Ucuz Suriye malları kısa sürede yıprandığı için gerçekte daha fazla maliyetli. Yerli ürünler tercih edilmeli. Ekonomimizin kalkınması için yerli malı ürünlerin kullanımına ağırlık vermeliyiz" dedi.



İşsizliğe kötü etki yapıyor



Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin de gümrükten kaçak olarak getirilen Suriye malları nedeniyle istihdamın kötü etkilendiğini söyledi. Piyasada özellikle ayakkabı ve giyim sektöründe çok fazla Suriye malının bulunduğunu vurgulayan Çinçin, "Vatandaşlarımızın alım gücü düşük. Bu nedenle kaliteli olana değil, ucuz olana yöneliyor. Bu durum da Türk mallarının satışını olumsuz etkiliyor. Böylece kentimizdeki sektörler olumsuz etkileniyor ve işsizliği artırıyor" diye konuştu.



Suriye mallarının piyasada faturasız satıldığının altını çizen Çinçin, bu konuda gümrük kapılarının yanı sıra maliyecilerin sıkı denetim yapması ve satışlara izin vermemesi gerektiğini sözlerine ekledi.