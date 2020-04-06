Ucuz sigara almak için Fransa'dan İspanya'ya yürümek istedi; dağda kayboldu

Fransa'nın Perpignan kentinde yaşayan bir adam ucuz sigara alabilmek için Pirene Dağları'nı aşarak İspanya'ya gitmek istedi. Yolda kaybolan adam helikopterle kurtarıldı. Kurtarılan adama karantina kurallarına uymadığı için ceza kesildi.

Fransa ve İspanya arasındaki sınır bölgesinde yaşayan adam daha ucuz sigara almak için İspanya'ya geçmek istedi. Önce yola arabayla koyulan adam Koronavirüs tedbirleriyle sınırların kapatılması nedeniyle yolun kalanına yürüyerek devam etti.

Pirene Dağları üzerinde ilerlerken kaybolan adam için arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri helikopterle kurtardıkları adama karantina kurallarına uymadığı için 135 Euro ceza kesti.

Bölge polisi olayın ardından Twitter hesabından "SİZDEN EVDE KALMANIZI İSTİYORUZ" mesajını paylaştı.