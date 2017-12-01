Üçüz 'Recep, Tayyip, Erdoğan' kardeşler, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyep Erdoğan\'ın ismini taşıyan 1999 doğumlu Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan isimli üçüzler, 10 Aralık\'ta Sivas\'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı evlerinde ağırlamak istiyor. Sivas\'ta, 23 Nisan 1999 yılında, Orhan-Berrin Çakmak çiftinin üçüz çocukları olarak dünyaya gelen ve 7 Ekim 2000 tarihinde 1 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle İstanbul Kısıklı\'da bir araya gelen Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan, 10 Aralık Pazar günü Sivas\'a gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 17 yıl sonra tekrar görüşmek istiyor. Anne Berrin Çakmak, 1987 yılında eşiyle evlendikten sonra 12 sene boyunca çocuklarının olmadığını, yıllar sonra doğan çocuklarına ise çok sevdikleri Recep Tayyip Erdoğan\'ın ismini vermek istediklerini anlattı. Anne Çakmak, \"Evlendikten sonra 12 yıl, çocuğumuz olmadı. Ben, en son Tayyip Bey\'i tanıdıktan sonra \'Allah\'ım bana üçüz erkek evladı verirse ismini Recep, Tayyip, Erdoğan koyacağım\' dedim. Arası 1 yıl sürmedi. Rabb\'im evlat verdi. O yüzden üçü de erkek olunca Recep, Tayyip, Erdoğan ismini koyduk. Eşim, çok seviyordu kendisini\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 17 yıl önceki görüşmelerinin, eşinin akrabasının sayesinde gerçekleştiğini belirten üçüzlerin annesi, \"Eşimin akrabası, Cumhurbaşkanı\'mızı tanıyordu. Onun vesilesi ile kendisinin haberi oldu. Bizi istedi. İstanbul\'daki Kısıklı\'daki bürosuna gittik, orada tanıştık. Orada, çocukları çok sevdi. Hepsine oyuncak verdi. Birer de altın takmıştı. O gün, çok güzel geçmişti. 10 Aralık\'ta, Sivas\'a geleceğini duyduk. Buradaki AK Parti İl Başkanı ile görüştük. Cumhurbaşkanı\'mızla görüşmek istediğimizi belirttik. Tabi ki evimize de gelirse daha çok sevineceğiz\" diye konuştu. Eşi Orhan Çakmak\'ı 2016 yılında kaybettiğini söyleyen Berrin Çakmak, yaşamını yitiren eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğini de belirtti.

GÖRÜŞME TALEBİ VALİ GÜL\'E İLETİLDİ

Üçüzlerden Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencisi Berhan Recep Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi çok istediklerini vurgulayarak, \"Rahmetli babamın bize koyduğu bu isimden dolayı onur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ismini bize layık gördüğü için mutluyuz. 2000 yılındaki görüşmeyi hatırlamıyoruz. Sadece fotoğraflardan ve videolardan biliyoruz. İnşallah, Sivas\'a geldiğinde tekrar görüşmek istiyoruz\" dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan Ensar Tayyip Çakmak da Erdoğan\'ın ismini taşımanın kendileri için bir onur olduğunu belirterek, Erdoğan\'ı evlerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

Üçüzlerden Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Çağır Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencisi Berat Erdoğan Çakmak ise Sivas Valisi Davut Gül ile görüştüklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la görüşme taleplerini kendisine ilettiklerini anlatarak, \"Cumhurbaşkanı\'mızın 10 Aralık\'ta Sivas\'a geleceğini duydum. Valimiz ve il teşkilatımızla irtibata geçtim. Cumhurbaşkanı\'mızdan tekrar bir görüşme talebi istiyoruz. İnşallah, ismini aldığımız gibi ahlakını, erdemini ve azmini de alırız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI