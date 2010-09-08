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Sağlık

Ucuz kolonyaya dikkat!

Uzmanlar, bazı üreticilerin kolonyanın maliyetini düşürmek için etil alkol yerine, sağlığa ciddi zararları olan metil alkol kullandığı yönünde uyarıyor.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla misafir ağırlayan evlerin vazgeçilmezi kolonya tezgahlardaki yerini aldı.


Bazı üreticilerin etil alkol yerine, zehirli kimyasallardan arındırılmamış metil alkolü kullanması halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.


Cnntürk'ün haberine göre, üçüncü kuşak kolonya üreticisi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Sağlık Kuruluşları, Eczaneler ve Parfümeri Ticareti Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Murat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolonya üreticileri olarak en büyük sıkıntılarının sahte ürünlerdeki artış olduğunu söyledi.

Kaliteli kolonyalarda 'etanol' denilen etil alkolün kullanıldığına dikkati çeken Kılıç, "Tam istenildiği gibi, distile edilmiş (arındırılmış) en kaliteli etil alkolü kullanıyoruz. Bizim kullandığımız alkol Fransız alkolüdür ve dünyanın parfümlerde kullanabileceği en güzel alkoldür. 'Metanol' dediğimiz ise metil alkol. İçinde zehirli kimyasallar taşıyan, tamamen rafine edilmemiş bir alkoldür. Özellike de ucuz kolonyalarda kullanılır" dedi.

Kolonya üretim maliyetini düşürmenin başka bir yöntemine de değinen Kılıç, kolonyanın içindeki alkol oranını düşürerek maliyetin azaltıldığını söyledi.

Alkol azaltma yönteminin özellikle limon kolonyasında tercih edildiğini kaydeden Kılıç, "İçindeki alkol oranının miktarıyla alakalı. Özellikle limon kolonyasında tercih edilir. İyi bir limon kolonyası 80 derece olmalıdır. Saf alkolün derecesi 96'dır, 96'dan 80'e düşürüyorsunuz. Ucuz kolonyalardaki sıkıntı ya metanol alkol kullanılıyor, ya da derece düşürülerek maliyeti biraz daha aşağı çekmeyi sağlıyor. Limon kolonyasında en iyisi 80 derece olandır, Kokulularda da 60 derecedir" dedi.

Merdiven altı olarak tabir edilen, yetki belgesi bulunmayan depolarda üretilen kolonyalar bulunduğunu belirten Kılıç, tüketicilere kolonyayı bildikleri yerlerden almalarını önerdi.

Ucuz kolonyaların çocuklar için risk oluşturacağına işaret eden Kılıç, "Metanol alkolden yapılan bir kolonyayı burnunuza çektiğinizde yüz binlerce hücrenizi öldürür. Hem kendinizin, hem de çocuklarınızın bu kolonyayı kullandığını düşündüğünüzde, çok zararlı. Çocuklar için ayrıca zararlı" diye konuştu.

Kılıç, tüketicilerin kolonyada metanol kullanılıp kullanılmadığını anlama şansı bulunmadığını vurgulayarak, kullanılan alkolün sadece kimyasal analizlerle ortaya çıkacağını kaydetti.

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