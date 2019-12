Ucuz işitme cihazları işitme kaybını artırıyor

Ucuz işitme cihazlarının işitme duyusunda daha fazla hasara sebep oldukları Michigan Üniversitesi’nin araştırmalarıyla ispatlandı.



Türkiye’de daha önce cihazın özelliklerine göre farklı ödemeler yapan SGK, şimdi her cihaz için 350 TL sabit ücret ödemesine geçti. Bu da ucuz ve kalitesiz cihazların ithalatını teşvik etmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ileri derecede işitme kayıplarında uygulanan koklear implant ameliyatına 15-25 bin dolar arasında ödeme yaparken, işitme cihazından tasarruf yaparak, yeni koklear implant adaylarını ortaya çıkarıyor.



Michigan Devlet Üniversitesi İletişim bilimleri ve arızaları bölümü Profesörü Jerry Punch ile Danimarkalı araştırmacı Susanne Love Callavay birlikte bu konuda bir araştırma yürüttüler.



11 farklı cihaz incelendi



Araştırmada 11 adet ucuz işitme cihazı mercek altına alındı. Ayrıca en yaygın olan üç işitme kaybı türü göz önünde bulunduruldu. Testlerde hem ucuz modeller (100 doların altında) hem de ortalama fiyatı olan cihazlar (100 ila 500 dolar arası) incelendi. Testlerde en ucuz olan tüm cihazların işitme duyusunda hasar ile sonuçlanabilecek bir sese neden oldukları belirlendi. Bunun dışında cihazlar sadece alçak frekansları güçlendirecek durumdaydı. Araştırmada ağır işiten birçok insanın frekans kaybından muzdarip olduğu ve lisanın algılanmasında belirleyici bir rol oynayan yüksek frekanslarda ise bu cihazların hiçbir şekilde yardım sağlamadığı görüldü. Michigan Devlet Üniversitesi’nin bu araştırması Amerikan Journal of Audiology dergisinde yayınlandı.



Koklear implanta 25 bin dolar



Siser İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç, SGK’nın yeni uygulamasının ucuz ve kalitesiz ürünleri teşvik ettiğini, bunun da daha da ileri düzeyde işitme kayıplarına yol açtığını belirterek, “Devlet vatandaşının sağlığından tasarruf yaptığını zannediyor. Oysa tedavi edilmeyen her kulaktaki işitme kaybı ileride 25 bin doları bulan koklear implant ameliyatları ile giderilmeye çalışılıyor. Yani devlet işitme cihazı başına yaptığı 150-200 dolarlık tasarruf karşılığında koklear implant ameliyatına yüksek rakamlar ödüyor.”



‘İşitme cihazı mp3 çalar değil’



Emin Ağaç ayrıca işitmesi tedavi edilmediği zaman çevresiyle iletişimi kopuk, psikolojik sorunları olan bir topluluğun ortaya çıktığını bunun da devlete daha ağır bir yük getirdiğini söyledi. Ağaç şunları söyledi: “Devlet daha önce işitme cihazlarına kalitesine ve işlevine göre 850 TL’ye kadar ödeme yapıyordu. Şimdi hepsine aynı olmak üzere dijital cihazlar için 350 TL, analoglar için 175 TL ödeme yapıyor. Artık dünyada analog üretimi de bitti. Şimdi ithalatçı firmalar ve sosyal güvence sahibi vatandaşlar 350 TL’nin altında kalitesiz ürünlere yöneliyor. Halbuki kulak yapısı da aynen parmak izinde olduğu gibi farklılık gösterir. Her kulak rahatsızlığı için ayrı yazılım gerekir. Bu cihazların da bakımı en az 5 yıl sürer. İşitme cihazı elektronik marketten alınan bir MP3 cihazı değildir. Günümüzde rahatsızlıklara göre 350 TL’ye de cihaz var 5 bin TL’ye de. Biz Türkiye’nin tek yerli işitme cihazı üreticisi olarak nano teknoloji ile cihaz üretiyoruz.”