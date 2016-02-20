Uçuşu ertelenen müşteriyi 'fantazi otel'e yolladılar

in’de faaliyet gösteren bir havayolu, uçağı ertelenen müşterilerini geceyi rahat geçirmeleri için Asya'da sıklıkla bulunan ve çiftlerin seks yapmak için kiralıkları bir otele gönderdi.

Sputnik'in yerel gazetelerden referans verdiği habere göre; yolcular, Hangzhou’ya gitmek için Hainan Havayolları’ndan bilet aldı ancak kötü hava şartları nedeniyle geceyi Chongqing’de geçirmeleri gerekti.

Uçuşlarının ertelenmelerine moralleri bozulmuş bir şekilde otellerine giden kadınları bekleyen bir diğer sürpriz ise kendilerine ayrılan odanın sado mazoşist fantaziler için dizayn edilmesiydi.

Yolculardan Lou Bao’nun paylaştığı otel fotoğraflarının internette yayılmasının ardından bir açıklama yayınlayan Hainan Havayolları, 14 Şubat sebebiyle kentteki bütün otellerin dolu olduğunu ve son anda bu otelde yer bulan çalışanlarının ‘temalı otel’ kavramına aşina olmadığını belirterek yolculardan özür diledi.



