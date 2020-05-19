Uçuşlarda 'yeni normal': Katar Havayolları personeli kişisel koruyucu ekipmanla çalışacak

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durma noktasına gelen uçuşların adım adım yeniden başlamasıyla uçaklarda alınan virüs önlemleri de belirlenmeye başladı. Katar Havayolları gibi bazı firmalar uçuş ekibinin kişisel koruyucu ekipman giyerek çalışması yönünde karar aldı.

CNN'in aktardığı habere göre, Koronavirüs salgını dönemi boyunca maske ve eldivenlerle çalışan Katar Havayolları firmasına bağlı uçuş ekipleri bundan sonra tamamen kişisel koruyucu giyerek çalışacak.

Şirketten yapılan açıklamada, geçici önlem olarak belirtilen karar şöyle duyuruldu: "Havayolu şirketi olarak, insanların evlerine güvenle uçması için olabilecek en güvenli hijyen standartlarına uyuyoruz"

Katar Havayolları ve pek çok şirkette uçağa binen yolcuların da maske takması zorunlu olacak.

Uçuş ekibinin kişisel koruyucu ekipman giyerek çalıştığı tek havayolu şirketi Katar Havayolları değil. Filipin Havayolları da hastanede sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanlardan örnek alınarak tasarlanan bir kıyafetle çalışacak.