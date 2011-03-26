Uçuşlarda yaz saati uygulamasına dikkat!

T24- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaz saati uygulaması nedeniyle uçuşlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için genelge yayımladı. Müdürlük, havayolunu kullanacak yolcuların, iç hatlarda iki, dış hatlarda ise üç saat önce havaalanlarında hazır bulunması gerektiğini belirtti.

SHGM'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderdiği genelgede, 10 Mart 2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı hatırlatılarak, 2011 yaz saati uygulamasının 27 Mart yerine 28 Mart'a alınması nedeniyle havayolunu kullanan yolcuların muhtemel aksaklıklardan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Genelge ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Havaalanları İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Türk Hava Yollarının (THY) yanı sıra sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm gözetim ve yönetim işletmeleri, değişiklik hakkında bilgilendirilerek önlem alınması konusunda uyarıldı.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Hava Taşıyıcılar Birliği (IATA) Başkanı Giovanni Bisignani'ye de konu ile ilgili 16 Mart 2011 tarihinde bir yazı gönderildiği, 2011 yaz saati uygulamasının Türkiye'de bir gün geç başlayacak olmasından dolayı uçuşlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için Türkiye'ye sefer yapan tüm IATA üyesi hava taşıyıcılarının uyarılması konusunda yardımcı olunmasının istendiği belirtildi.

Türkiye'nin yaz saati uygulamasına bir gün geç girmesi nedeniyle IATA'nın 2011 yaz tarifesinde kalkış ve varış saatlerinde bir saatlik fark oluştuğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle söz konusu tarihte havayolunu kullanacak yolcuların, iç hatlarda iki, dış hatlarda ise üç saat önce havaalanlarında hazır bulunmasının önem arz ettiği kaydedildi.



