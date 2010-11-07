-UÇUŞLAR SİSTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşmesine yol açan yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarını olumsuz etkilerken, bu alana inemeyen uçaklar Atatürk Havalimanına yönlendirildi. Sis, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanında da etkili olmaya başladı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanında sis dağılarak, görüş mesafesi 1200 metre civarına çıktı. Atatürk Havalimanında etkili olan sis ise görüş mesafesinin zaman zaman 250-300 metreye kadar düşmesine neden oldu. Atatürk Havalimanına inmek isteyen 20 uçak, sisin dağıldığı Sabiha Gökçen Havalimanına ve bu limandaki uçak park yerlerinin dolması üzerine de Ankara ve İzmir havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle Atatürk Havalimanında zaman zaman uçak inişleri durma noktasına geldi. Bu arada, sis nedeniyle uçuşlarda uzun süreli gecikmeler yaşanırken, İstanbul'a dış limanlardan gelmesi beklenen uçaklar da kalkış yapacakları meydanlardan havalanamadı.