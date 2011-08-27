Uçuş sırasında kan şekeri düşünce...

T24 - Kayseri’de paraşüt antrenörü, evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Mehmet Şafak, Talas İlçesi’ndeki Ali Dağı’ndan yamaç paraşütüyle atlarken kan şekeri düşünce, bilincini kaybedip sert iniş yaparak öldü.





Talas Belediyesi Havacılık Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni ve antrenörü, tiyatrocu, sunucu ve sürücü kursu sahibi Mehmet Şafak, dün iftardan önce Talas İlçesi’ndeki 2 bin metre yüksekliğindeki Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile havalandı. Oruçlu olmasının etkisiyle uçuş sırasında ’Hipoglisemi’ olarak bilinen kan şekerinin düştüğü belirtilen Şafak, bilinci zayıflayınca paraşüte hakim olamadı. Şafak, paraşütüyle birlikte Ali Dağı eteklerinde kontrolsüzce sert indi. Olayı gören bir kişinin, "Uçuş yapan bir paraşütçünün paraşütü dolandı ve çok sert düştü. Ölmüş olabilir” ihbarı üzerine, sevk edilen polisler, Mehmet Şafak’ın cesedi ile karşılaştı. Şafak’ın cesedi ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Mehmet Şafak’ın şeker düşüklüğü nedeniyle paraşütüyle kontrolsüz düştüğü anlaşıldı. Acı haberin duyulması üzerine Talas belediyesi ve Havacılık Kulübünün Başkanı Rifat Yıldırım başta olmak üzere, Şafak’ın arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti.

Belediye ve kulüp başkanı ne dedi?



Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Ali Dağı’nın 4-12 Eylül tarihlerinde 2011 Avrupa Yelkenkanat Şampiyonası’nın test kupasına ardından, Uluslararası 2’nci Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası’na ev sahipliği öncesi meydana gelen bu kazanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Yıldırım, ”Mehmet Şafak, Kayseri’de yamaç paraşütünü sevdiren, yüzlerce öğrenci eğiten, Belediyemiz bünyesindeki Havacılık Kulübünün önemli isimlerinden biriydi. Çok üzgünüz” dedi

30 saat önce basın toplantısına katılmıştı



Renkli kişiliğiyle tanınan sürücü kursu sahibi, tiyatrocu, sunucu ve yamaç paraşütü antrenörü Mehmet Şafak, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’la birlikte ölümünden 30 saat önce, paraşütüyle öldüğü Ali dağındaki Akçakaya Model Uçak Tesislerinde 4-12 Eylül’de düzenlenecek Yelkenkanat ve Yamaç paraşütü Şampiyonaları ile ilgili basın toplantısına katılmıştı. Yamaç paraşütü ve yelkanat şampiyonalarının afişi önünde, başkanın yanında oturan Şafak, basın toplantısından sonra sohbet ettiği gazetecilere, 27 yıldan bu yana havacılık sporuyla ilgilendiğini, Ali Dağı’nın yamaç paraşütü için ideal olduğunu söylemişti.



Erciyes Üniversitesi Rektörü, İç Hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur, yamaç paraşütü antrenörünün ’Hipoglisemi’ sorunu ile karşılaştığını belirterek, şöyle dedi:



"Yaşananlar ve anlatılanlara göre, değerli bir paraşüt hocası olan Mehmet Şafak’ın iftar öncesi yaptığı bu etkinlikte kan şekerinin aşırı derecede düşmesi sonucu bilincini kaybetmesine yol açmış ve kaza bunun sonucu meydana gelmiş. Şeker hastalarının oruç tutması bu açıdan sakıncalıdır. Zira, şekerin yükselmesi kadar düşmesi daha sakıncalıdır. Zira, beyine şeker gitmediği, şuuru kapandığı için, bilincini kaybettiği için hareketlerini kontrol edemediği için paraşütüyle düşmüş. Çok üzüldük. Şeker hastalarının hipoglisemiye karşın yanlarında şeker bulundurmaları ve kan şeklerinin düşük olduğu durumlarda fiziksel aktivitelerine hele hele sportif faliyetlere katılmamaları, spor yapmamaları gerekir.”