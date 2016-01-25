Uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştı

Tayland'dan Amsterdam'a sefer yapmakta olan Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na ait Boeing 777 uçağı, yakıtının azalması üzerine Varşova'ya yönlendirildi. Uçağın Varşova'ya hareketlenmesi üzerine paniğe kapılan İsveçli bir yolcunun, havadaki uçağın kapısını açmaya çalışması, uçaktaki diğer yolcuların da paniğe kapılmasına neden oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tayland-Amsterdam arası sefer yapan 400 yolculu uçağın yakıtının azalması üzerine kule, pilotları Polonya'nın başkenti Varşova Havalimanı'na yönlendirdi. Bu esnada uçakta paniğe kapılan bir İsveçli yolcu, uçak havadayken uçağın kapısını açmaya çalıştı. Yolcunun bu hareketi diğer yolculularda da paniğe yol açtı. Kabin personeli ile birlikte uçaktaki diğer yolcuların da yardımıyla paniğe kapılan İsveçli turist kontrol altına alındı. Uçağın Varoşa Havalimanı'na inmesinin ardından psikotik krize girdiği belirtilen yolcu Polonya polisince gözaltına alındı.