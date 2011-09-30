Uçurumun dibinde 6 gün kurtarılmayı bekledi

T24 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aracıyla uçuruma yuvarlanan 67 yaşındaki adam altı gün sonra kurtarıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ağır yaralı olarak, uçurumun dibindeki dereden su içerek, etraftaki böcek ve yaprakları yiyerek hayatta kalmayı başaran adam, çocuklarının yoğun çabası sayesinde bulundu.

Babalarından ümidi kesmeyen çocuklar, kendi imkanlarıyla babalarının kullandığı yol üzerindeki tüm uçurumlara baktı ve sonunda yaşlı adamın yardım çağrısını duydu. Helikopterle uçurumdan çıkarılan adam, hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibindeki doktor, adamın kurtulmasının bir mucize olduğunu belirterek, bu kadar yüksek bir mesafeden düşmesine ve yaralanmasına rağmen, altı günün ardından kazazedenin genel durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Bu arada, uçurumun dibine inen kurtarma ekipleri başka araçlara ait enkazlar da buldu. Araçlardan birinin içerisinde bir erkek ceseti tespit

edildi.







