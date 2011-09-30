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Yaşam

Uçurumun dibinde 6 gün kurtarılmayı bekledi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aracıyla uçuruma yuvarlanan 67 yaşındaki adam altı gün sonra kurtarıldı.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aracıyla uçuruma yuvarlanan 67 yaşındaki adam altı gün sonra kurtarıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ağır yaralı olarak, uçurumun dibindeki dereden su içerek, etraftaki böcek ve yaprakları yiyerek hayatta kalmayı başaran adam, çocuklarının yoğun çabası sayesinde bulundu.

Babalarından ümidi kesmeyen çocuklar, kendi imkanlarıyla babalarının kullandığı yol üzerindeki tüm uçurumlara baktı ve sonunda yaşlı adamın yardım çağrısını duydu. Helikopterle uçurumdan çıkarılan adam, hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibindeki doktor, adamın kurtulmasının bir mucize olduğunu belirterek, bu kadar yüksek bir mesafeden düşmesine ve yaralanmasına rağmen, altı günün ardından kazazedenin genel durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Bu arada, uçurumun dibine inen kurtarma ekipleri başka araçlara ait enkazlar da buldu. Araçlardan birinin içerisinde bir erkek ceseti tespit
edildi.



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