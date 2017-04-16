Uçurumdan düşen binbaşı, şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit ve bir uzman erbaş şehit olurken iki uzman erbaş ise yaralandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde uçurumdan düşmek suretiyle bir binbaşı şehit olurken iki uzman erbaşın ise yaralandığını söyledi. Vali Toprak," Operasyon sırasında uçurumdan düşmek suretiyle şehit olan binbaşımızın cenazesi Van'a gönderildi. Yaralı iki uzman çavuşun tedavisi ise Yüksekova Devlet Hastanesinde devam ediyor.