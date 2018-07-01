Uçurumda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, uçurumun kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, barınağa götürüldü.

Amasra Ağlayan Ağaç mevkiinde, Tavşan Adası\'nın manzarasını izleyenler, uçurumda bulunan bir köpeğin sesini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 10 metre aşağıda uçurumun kenarında hareketsiz halde bekleyen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci halatla inerek hayvan yakalama aparatı ile köpeği yakaladı. Köpek yukarı çıkarılırken, çevrede toplananlar itfaiyecileri alkışladı. İtfaiye ekibi köpeği hayvan barınağına götürdü.



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