T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçurumda mahsur kalan 4 keçiye halatlı kurtarma

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Seben ilçesinde, uçumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı

04 Ocak 2018 17:21

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Seben ilçesinde, uçumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkiinde Hasan Çelik\'e ait 4 keçi mahsur kaldı. Yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyen Hasan Çelik, durumu Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'ne bildirdi. Bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halatlarla aşağı inerek mahsur kalan keçilere ulaştı. Keçiler, halatla yukarı çekildikten sonra sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKSEBEN Bolu DHABOLU SebenAFADSeben YuvaHasanYaklaşıkBoluAfetAcil Durum MüdürlüğüBölgeyeKeçilerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24