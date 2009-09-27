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Dünya

Uçurtmalar uçak düşürdü

Güney Kore'de küçük bir uçağın uçurtmalar nedeniyle fuar alanına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

27 Eylül 2009 03:00

Güney Kore'nin başkenti Seul'de küçük bir uçağın binlerce kişinin toplandığı fuar alanına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Uçağın alanda bulunan çok sayıda uçurtma yüzünden düştüğü bildirildi.

2009 Incheon Fuar ve Festivali adlı organizasyonun sözcüsü Kim Ju-Hee, 2 pilotlu uçağın Incheon kentindeki fuar alanındaki park etmiş bir otobüsün üzerine düştüğünü söyledi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini belirten Kim, kazada fuar alanında bulunan 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Fuar alanındaki yaralıların durumu hakkında henüz bilgi sahibi olmadığnı ifade eden Kim, kentte düzenlenen başka bir festival dolayısıyla uçuş yapan uçağın düştüğü sırada fuar alanında yaklaşık 20 bin ziyaretçinin bulunduğuna dikkati çekti.

Yonhap haber ajansı, uçağın, fuar alanında bulunan çok sayıda uçurtma nedeniyle düştüğünü duyurdu.

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