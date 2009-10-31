Uçurtma ve duvar halısı örgüt üyeliğine delil oldu

Adana’da ‘Lenin işlemeli duvar halısı’nın, Bursa’da Karl Marks’ın ‘Komünist Manifesto’sunun ‘yasadışı örgüt üyeliğine kanıt’ sayıldığı iki ayrı davaya, Ankara’dan ‘kardeş’ geldi. Bu kez 13’ü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), ikisi Hacettepe, biri de Bilkent Üniversitesi’nde öğrenci olan 16 sanıklı davada; ‘suç’ sayılan eylemler şunlar: ODTÜ’de geleneksel hale gelen stadyuma ‘Devrim’ yazmak, 1 Mayıs’a ve Nevruz’a katılmak, Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının anıldığı ‘Devrim Yürüyüşü’ne katılmak, ‘İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde slogan atmak...











Suçlar kadar ‘kanıtlar’ da evlere şenlik: Gazeteci Aliza Marcus’un PKK’yı anlattığı ‘Kan ve İnanç’ adlı kitabı, üzerinde ‘orak çekiç ve yıldız’ bulunan uçurtma, Kürtçe türkü kaseti, ‘Canım benim’le başlayıp “Nazım”la biten not kâğıdı...





Astsubayı rehin aldılar

ODTÜ’de geçen 19 Ocak’ta üniversiteliler, gizlice fotoğraf çekerken yakalandıkları bir kişiyi ‘istihbaratçı’ olduğundan kuşkulanıp rehin almışlardı. Üzerinden, ‘Ankara Ticaret Odası üyesi Şeyhmuz Çelik’ adına kimlik çıkan kişi jandarmaya teslim edilmişti. Gerginlikten dört ay sonra 16 öğrenci, yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti’nin (MLKP) legal gençlik kuruluşu olduğu öne sürülen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Beşi tutuklanarak Ankara 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne konuldu.

İddianamede yer alan bir bilgi öğrencilerin kuşkularında haklı olduğunu gösteriyordu. Öğrencilerin telefonları Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı’nın isteği üzerine 1 Temmuz 2008’den beri telefonları dinleniyordu. Ancak, bu kayıtlardan sadece, tutuklu K.D.’nin tutuksuz yargılanan A.M. ve M.E. ile konuşmalarını içeren iki kayıt ‘kanıt’ sayılıp iddianameye konuldu.





‘Kanıt’ olan diyaloglar



Kayıtlardan biri 1 Mayıs 2009’a ait. Savcılar tarafından yine MKLP ile ilişkilendirilen Ezilenlerin Sosyalist Platformu ile (ESP) Taksim’e geldiği haberini veren K.D.’nin A.M. ile diyalogu şöyle:

K.D: Taksim’e girdim daha ne olsun, Taksim’e giren 10 ESP’liden biriyim.

A.M: Ney?

K.D: Taksim’e giren 20 ESP’liden biriydim, daha ne olsun.

A.M: Ney?

K.D: Diyom ki...

A.M: Hıı

K.D: Taksim’e giren 20 ESP’liden biriydim.

K:D’nin 1 Temmuz 2008’de arkadaşı M.E. ile görüşmesiyse şöyle:

K.D: Nerdesin?

M.E: ESP’deyim.

K.D: Kim var kim yok?

M.E: Bir tek Muharrem var.

K.D: Tamam, ben de geliyorum.

Savcılık, bu görüşmlerle sanıkların ‘ESP’li olduklarının kanıtlandığını’ kaydediyor.

İddianamede, nedense tüm sanıkların, legal bir kuruluş olan DİSK’e bağlı öğrenci gençlik sendikası Genç-Sen’e üye oldukları kaydediliyor. İdannamede ‘suç’ sayılan bazı eylemler şunlar:

* Mahir Çayan Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğraflarının bulunduğu ‘İbo, Mahir, Deniz; zafere kadar izindeyiz’ yazılı pankartı taşıyıp, ‘Devrimci ODTÜ yürüyor’ diye slogan atmak.

* ‘Devrim şehitleri’ anısına saygı duruşu.

* ODTÜ Stadyumu tribünlerine ‘Devrim’ yazmak.

* ‘Anadilde eğitim, ilköğretimde Kürtçe okutulsun. Üniversitelerde Kürtçe seçmeli ders olsun. YÖK kaldırılsın’ talebiyle yürüyüşe katılıp Kürtçe ve Türkçe slogan atmak.

* ‘Hayata Dönüş’ operasyonunun yıl dönümünde yürüyüş yapmak.

* Liseli Öğrenci Birliği’nin bildirilerini dağıtmak.

* Taksim’deki 1 Mayıs’a katılmak.

* Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü olan 6 Mayıs 2009’da ODTÜ’deki geleneksel ‘Devrim Yürüyüşü’ne katılmak.

* ‘Geleneği Yaşatalım, Geleceği Yönetelim’ başlıklı sinevizyon gösterimini ve ‘Denizleri Anlamak’ konulu söyleşiyi düzenlemek

* Ev ev gezip Atılım gazetesi ve Özgür Gençlik dergisi satmak.

* Ankara’da KESK ve DİSK tarafından 29 Kasım 2008’de düzenlenen ‘İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne ESP bayraklarıyla katılarak ‘Kahrolsun faşist diktatörlük’ ve ‘Tek yol devrim’ sloganları atmak.

* Kızılay’da yapılan açıklamada ‘Kriz var kriz, devrim yapmalı’ diye slogan atmak.

* DTP’nin Ankara’da düzenlediği Nevruz Mitingi’ne katılmak.

* Genç-Sen ve Üniversiteli Genç Kadınlar adına stant açmak.

* YÖK’ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım 2008’de ‘YÖK’e Hayır’ rüyüşüne katılmak, “YÖK, postal seslerinin yarattığı uğultu içerisinde doğdu” başlıklı bildiriyi okumak.





‘Delil’lerin çoğu kitap





Jandarmanın ‘elde edip’ savcılığın iddianameye koyduğu ‘kanıtların’ tamamı kitap, dergi, broşür, CD, kaset ve fotoğraflardan oluşuyor. Bu ‘kanıtlar’dan bazıları şöyle:

* ABD’li gazeteci Aliza Marcus’un yazdığı ‘Kan ve İnanç-PKK ve Kürt Hareketi’ isimli kitap

* Diyarbakır Hak İhlaleri Araştırma ve İnceleme Raporu

* Genç-Sen üye listesi

* ‘Che’den Denizlere - Gerçekçi Ol, İmkansızı İste’ başlıklı broşür

* Üzerinde orak, çekiç ve yıldız işaret bulunan uçurtma

* Karl Marks’ın ‘Komünist Manfesto’su

* Karl Marx Biyografisi

* ‘Mahir-Deniz-İbo’ isimli kitap

* ‘Bolşevik Devrimi’ isimli kitap

* ‘Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihi’ isimli kitap

* Bulgar Komünist Dimitrov’un ‘Faşizme Karşı Birleşik Cephe’si

* ‘Faşizme Karşı Özgürlüğün Safındayız’, ‘Umut Düşlerimizde, Gelecek Ellerimizde’ ve ‘Eşitlik, Adalet, Özgürlük için 1 Mayıs’ yazılı afişler

* ‘Antiemperyalistlerle Dayanışma Etkinliği’ davetiyesi

* ‘Canım benim’ hitabıyla başlayan ‘Nazım’ diye biten not kağıdı

* Agira Jiyan adlı grubun ‘Helin’ adlı Kürtçe müzik kaseti

* Özgür Gençlik, Ekmek ve Adalet, Teoride Doğrultu, Yürüyüş, Kaldıraç, Marksist Bakış dergileri

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yasa dışı örgüt üyeliği ve örgüt propagandası’ iddiası ve 13’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, YÖK’ün de kuruluş tarihi olan 6 Kasım’da...